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«КамАЗ» выпустит преемника легендарного грузовика

«КамАЗ» представит преемника для своего легендарного грузовика. В интернете уже появились шпионские снимки бортового большегруза с кабиной типа К5.

«КамАЗ» выпустит преемника легендарного грузовика

Предсерийный 3-осный экземпляр находится на доводочных испытаниях. На федтрассе М-7 новинка проходит проверку своих ходовых качеств. У модели третья ось стала полностью подъемной, поэтому колесную формулу «КамАЗа» нужно указывать как 6х2, а не 6х4. «Ленивец» даёт возможность экономить топливо и беречь резину. Если судить по поднятой задней оси, авто двигалось по трассе без какого-либо груза.

Новый 3-осный автомобиль стал «преемником» «КамАЗа-5320». Последний принято считать «культовым» грузовиком, поскольку он стал первой моделью марки. Авто использует V8 дизель объемом 10,85 л и производительностью 180-210 «лошадок», функционирующий в паре с 10-диапазонной МКПП. Модель выпускалась в период 1976-2001 гг. Стоит отметить, что магистральный тягач «КамАЗ» с индексом 54901 будет первой моделью для нового семейства грузовиков К5. Это поколение серийных тягачей появится на конвейер с января 2019 года. В 2018 году в Набережных Челнах будет собрана опытно-промышленная партия продукта.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:20

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