В Китае пациент очнулся после 12 лет комы благодаря усилиям своей матери





36-летний житель города Шоугуан (Китай) Ван Шубао попал в аварию ещё в 2006 году. От полученных травм его парализовало, и он впал в кому. Все расходы на лечение легли на плечи его 63-летней матери. Женщина потратила на спасение сына все свои сбережения, и в итоге ей ещё пришлось взять крупную сумму в долг. Однако одолженные деньги нужно было отдавать, и бедной женщине пришлось даже около месяца голодать, живя на одной воде. За это время она похудела на двадцать килограммов, и сейчас её вес составлял всего около тридцати килограммов.Тем не менее, несмотря ни на что, 75-летняя женщина находит в себе силы ежедневно ухаживать за сыном: кормить, купать, делать ему массаж и переворачивать, чтобы не образовывались пролежни.Недавно все её усилия были вознаграждены - сын впервые за долгие годы открыл глаза и улыбнулся матери. Она была невероятно счастлива и теперь мечтает о том дне, когда он полностью выздоровеет и снова сможет назвать её «мама».