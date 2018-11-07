Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала снимок в бикини

31-летняя Эшли Грэм недавно снялась в пляжной фотосессии, на этот раз манекенщица на себе продемонстрировала новую коллекцию купальников, предназначенных для пышнотелых женщин. Один из снимков модель обнародовала в социальной сети, на нём она позирует в закрытом бикини полосатой расцветки на фоне морского пейзажа. Стоит отметить, что звезда в прошлом месяце посетила мероприятие Vogue Magazine's Force of Fashion, после которого потеряла в весе несколько килограммов.По словам Эшли Грэм, она уже устала от хейтеров, которые не упускают возможности прокомментировать её фигуру и дают советы, как похудеть. Однако она и не думала следовать чьим-либо рекомендациям, а её похудение произошло на фоне депрессии, при этом сама модель не сидит на диетах и не ограничивает себя в пище.