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Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала снимок в бикини

Пышнотелая модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram опубликовала снимок в бикини. Поклонники звезды plus-size пришли в восторг от фотосессии, которая проходила на берегах Малибу.

Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала снимок в бикини

31-летняя Эшли Грэм недавно снялась в пляжной фотосессии, на этот раз манекенщица на себе продемонстрировала новую коллекцию купальников, предназначенных для пышнотелых женщин. Один из снимков модель обнародовала в социальной сети, на нём она позирует в закрытом бикини полосатой расцветки на фоне морского пейзажа. Стоит отметить, что звезда в прошлом месяце посетила мероприятие Vogue Magazine's Force of Fashion, после которого потеряла в весе несколько килограммов.

По словам Эшли Грэм, она уже устала от хейтеров, которые не упускают возможности прокомментировать её фигуру и дают советы, как похудеть. Однако она и не думала следовать чьим-либо рекомендациям, а её похудение произошло на фоне депрессии, при этом сама модель не сидит на диетах и не ограничивает себя в пище.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:19

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