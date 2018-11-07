В Китае истребитель с управлением вектором тяги показал «кобру Пугачева»





Как информирует Flightglobal, возможности модифицированного борта были показаны в составе летной программы выставочного мероприятия. В частности, самолет смог исполнить несколько фигур высшего пилотажа, среди которых была и «кобра Пугачева». Управление вектором тяги даёт возможность заметно улучшить маневренные характеристики авиаборта. Оно реализуется за счет установки спецсопла, которое полностью либо частично может отклоняться на некоторый угол в вертикальной плоскости или по горизонтальной окружности.Техническая реализация данного момента достаточно сложная и нуждается в значительном изменении конструкции самолета. Во всем мире есть ограниченное количество серийных истребителей, в которых используется управление вектором тяги. Показанный китайскими разработчиками самолет получил турбореактивный двигатель WS-10 с модифицированным отклоняемым соплом. Детали об этой силовой установке не раскрыли.Китайские разработчики заявляют, что модифицированный силовой агрегат с управляемым вектором тяги будет применяться на истребителях семейств J-10 и J-11, которые являются измененными копиями российских Су-27. В перспективе новая технология может появиться на истребителях J-20 и J-31. Сегодня ни один серийный боевой самолет КНР не располагает возможностями управления вектором тяги.