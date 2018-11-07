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Ирина Бразговка призналась, что не планировала говорить Андрею Кончаловскому о рождении дочери

Ирина Бразговка 17 лет скрывала от Андрея Кончаловского рождение дочери Дарьи. Актриса в телепрограмме "Судьба человека" призналась, что после любовных отношений с режиссером, захотела начать новую жизнь и не планировала говорить ему о рождении наследницы.

Ирина Бразговка призналась, что не планировала говорить Андрею Кончаловскому о рождении дочери

В программе "Судьба человека" Ирина Бразговка рассказала, что когда у нее начался роман с Андреем Кончаловским, ее подруга была в шоке. Ведь режиссер был известен своими многочисленными женами и любовницами. Но на тот момент актрисе было все равно, она влюбилась. Когда Андрей Кончаловский уехал в Америку, Ирина Бразговка узнала, что беременная.

Ирина Бразговка призналась, что не планировала говорить Андрею Кончаловскому о рождении дочери

Изначально актриса хотела сделать аборт, но быстро передумала. О существовании дочери Дарьи Андрей Кончаловский узнал, когда девочке было 17 лет. Знакомый режиссер рассказал ему, когда тот вернулся из Америки. Сама Ирина Бразговка призналась, что она не планировала ему об этом говорить. Через год Дарья уже называла его папой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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