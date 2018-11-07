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Звукорежиссер из Ленобласти рискует жизнью ради спасения животных

В Ленобласти звукорежиссер рискует своей жизнью ради оказания помощи животным. Мужчина продал квартиру в Санкт-Петербурге, в регионе создал приют и ежедневно отправляется по срочным вызовам для спасения питомцев.

Звукорежиссер из Ленобласти рискует жизнью ради спасения животных

«Пока сердце бьется - обязательно помогу», - рассказал активист журналистам портала ПолитЭксперт.

Мужчина подчеркивает, что с детства любил животных и подкармливал бездомных. При этом активно заниматься спасением по вызовам стал с 2011 года после того, как увидел в соцсетях публикацию о выброшенном на улицу слепом шарпее.

Периодически за сутки ему приходит по 2-3 вызова. Самое большое количество поступает осенью и зимой. По профессии мужчина звукорежиссер, но всегда находит время на помощь животным. Семья поддерживает его образ жизни, хотя друзьям приходится ждать его в гости порядка полугода.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:08

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