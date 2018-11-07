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Долг семьи певицы Жанны Фриске перед "Русфондом" увеличился на 1,5 миллиона рублей

Почти за три года судебных разбирательств долг семьи Жанны Фриске благотворительному фонду «Русфонд» увеличился на 1,5 млн. руб. К сумме долга добавился исполнительный сбор и накопившаяся пеня.

Долг семьи певицы Жанны Фриске перед "Русфондом" увеличился на 1,5 миллиона рублей

Скандал между «Русфондом» и семьёй Жанны Фриске разгорелся вскоре после её смерти. Представители благотворительной организации потребовали вернуть оставшиеся средства, которые не были потрачены на лечение. Семья певицы заявила, что вся собранная сумма ушла на оплату счетов клиники, при этом никаких документов предоставить не смогли. «Русфондом» был подан иск в суд. В марте этого года было принято судебное решение об аресте недостроенного дома, принадлежавшего певице, с последующим его выставлением на торги. Дом и земельный участок после смерти Фриске перешёл во владение, в равных долях, её мужу - Дмитрию Шепелеву и её родителям. Известно, что Шепелев ещё тогда согласился на удовлетворение требований «Русфонда», а родители пытались оспорить это решение.

Недавно стало известно, что за время судебных разбирательств сумма долга семьи Жанны Фриске перед благотворительной организацией выросла на полтора миллиона рублей. В неё вошёл исполнительный сбор и набежавшая пеня. Родители артистки на все вопросы отвечают, что всеми делами на данный момент занимаются адвокаты.

Отметим, что с момента смерти певицы между её гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и её семьёй сложились достаточно сложные отношения. Родители Фриске обвиняют Дмитрия в том, что он препятствует их встречам с внуком Платоном и в присвоении денежных средств, принадлежавших покойной артистке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:30

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