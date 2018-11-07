АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь и экс-жену до 50 тысяч рублей

Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц не пропадает из медийного пространства.

Накануне молодой человек рассказал, что вынужден покупать хорошее отношение своей бывшей жены Таты и возможность пообщаться с дочкой.

Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь и экс-жену до 50 тысяч рублей

Участник реалити-шоу выкладывает за это от 25 до 50 тысяч рублей каждый месяц.

Характерно, что после развода Тата и Валерий смогли наладить хорошие отношения. Как говорит сам Блюменкранц, хорошим отношениям помогли деньги.

Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь и экс-жену до 50 тысяч рублей

Мужчина не стал претендовать на их совместно нажитое имущество и добросовестно выплачивает алименты. Он должен платить не менее 22 тысяч рублей, но старается передавать бывшей супруге больше.

В планах Валеры, что он будет платить не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Надежда Савченко собралась в президенты Украины
Для служб спасения разработан пикап на базе
Ученые узнали, как возникли многоугольные скалы
Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали»
«КамАЗ» выпустит преемника легендарного грузовика
Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала
Игорь Николаев рассказал в Instagram о
Звукорежиссер из Ленобласти рискует жизнью ради
В Китае пациент очнулся после 12 лет комы
Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции
Ирина Бразговка призналась, что не планировала
Леонид Слуцкий: В ближайшее время
В Китае истребитель с управлением вектором тяги
Названы семь ключей к счастливым отношениям
Долг семьи певицы Жанны Фриске перед "Русфондом"
Популярная телеведущая Анфиса Чехова решила
Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь
Ученые: В космосе существуют высокие чернокожие
В Воронеже врачи ампутировали пациентке здоровую
Американская певица Ариана Гранде стала женщиной
Джулия Робертс объяснилась за небритые подмышки
Microsoft хочет порадовать геймеров-владельцев
Американец за один день выиграл в лотерею $5 млн,
Студия Universal Pictures выпустит новую часть
В России стартовало производство нового поколения
Подписчики раскритиковали фото Анастасии
Бандит-«цапок» из-за обеда крабами лишился УДО
На рынок выходит новый процессор Helio P70
Планшет Google Pixel Slate стал доступен для
Компания Amazon выпустила к Рождеству первый
Просмотреть все новости