Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь и экс-жену до 50 тысяч рублей
Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц не пропадает из медийного пространства.
Накануне молодой человек рассказал, что вынужден покупать хорошее отношение своей бывшей жены Таты и возможность пообщаться с дочкой.
Участник реалити-шоу выкладывает за это от 25 до 50 тысяч рублей каждый месяц.
Характерно, что после развода Тата и Валерий смогли наладить хорошие отношения. Как говорит сам Блюменкранц, хорошим отношениям помогли деньги.
Мужчина не стал претендовать на их совместно нажитое имущество и добросовестно выплачивает алименты. Он должен платить не менее 22 тысяч рублей, но старается передавать бывшей супруге больше.
В планах Валеры, что он будет платить не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
Накануне молодой человек рассказал, что вынужден покупать хорошее отношение своей бывшей жены Таты и возможность пообщаться с дочкой.
Участник реалити-шоу выкладывает за это от 25 до 50 тысяч рублей каждый месяц.
Характерно, что после развода Тата и Валерий смогли наладить хорошие отношения. Как говорит сам Блюменкранц, хорошим отношениям помогли деньги.
Мужчина не стал претендовать на их совместно нажитое имущество и добросовестно выплачивает алименты. Он должен платить не менее 22 тысяч рублей, но старается передавать бывшей супруге больше.
В планах Валеры, что он будет платить не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.