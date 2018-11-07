Валерий Блюменкранц рассказал, что тратит на дочь и экс-жену до 50 тысяч рублей





Накануне молодой человек рассказал, что вынужден покупать хорошее отношение своей бывшей жены Таты и возможность пообщаться с дочкой.Участник реалити-шоу выкладывает за это от 25 до 50 тысяч рублей каждый месяц.Характерно, что после развода Тата и Валерий смогли наладить хорошие отношения. Как говорит сам Блюменкранц, хорошим отношениям помогли деньги.Мужчина не стал претендовать на их совместно нажитое имущество и добросовестно выплачивает алименты. Он должен платить не менее 22 тысяч рублей, но старается передавать бывшей супруге больше.В планах Валеры, что он будет платить не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.