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Специалисты назвали ягоду, которая спасает от многих болезней

Специалисты рассказали о целебной ягоде, которая может помочь практически при любых болезнях. Речь идет об известной всем клюкве.

Специалисты назвали ягоду, которая спасает от многих болезней

Специалисты рассказали, что клюква обладает различными полезными свойствами, а также эта ягода способна защитить человеческий организм от множественных заболеваний. Данное растение очень полезно для полости рта. Клюква поможет избавить от бактериального налета и кариеса, а также является прекрасной профилактикой болезней десен. Клюква - очень хорошее средство для профилактики рака молочной желез.

Благодаря полезным веществам эта ягода поможет справиться с болезнями мочевого пузыря такими, как цистит, а также она блокирует образование камней в почках. Клюква снижает риски инсульта и инфаркта, а также уменьшает уровень холестерина. Наличие в этом растении антиоксидантов, защищает от образования злокачественных опухолей.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00

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