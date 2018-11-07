Специалисты назвали ягоду, которая спасает от многих болезней





Специалисты рассказали, что клюква обладает различными полезными свойствами, а также эта ягода способна защитить человеческий организм от множественных заболеваний. Данное растение очень полезно для полости рта. Клюква поможет избавить от бактериального налета и кариеса, а также является прекрасной профилактикой болезней десен. Клюква - очень хорошее средство для профилактики рака молочной желез.Благодаря полезным веществам эта ягода поможет справиться с болезнями мочевого пузыря такими, как цистит, а также она блокирует образование камней в почках. Клюква снижает риски инсульта и инфаркта, а также уменьшает уровень холестерина. Наличие в этом растении антиоксидантов, защищает от образования злокачественных опухолей.