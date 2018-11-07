Самолёт на морском дне у побережья Шотландии оказалсяся оптической иллюзией





Во время просмотра приложения Google Earth британец увидел необычный снимок, на котором отчётливо видно, что авиалайнер располагался в океане примерно в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге. Мужчина посчитал своё открытие очень странным и маловероятным, скорее всего, это оптическая иллюзия.Возможно, на момент снимка перед спутником проплывало облако, что создало подобный эффект. При этом о крушении самолёта, вылетевшего из Эдинбурга, никто не сообщал.Ранее с помощью карт Google Earth многие любители тайн и загадок делали подобные "открытия". Данный случай позволил ученым снова заявить о том, что не вся информация, полученная с помощью данного приложения, может считаться достоверной.