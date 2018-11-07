Самолёт на морском дне у побережья Шотландии оказалсяся оптической иллюзией
Очевидец из Британии обнаружил фотографию, на которой якобы запечатлён самолёт, погрузившийся под воду у побережья Шотландии. Однако при проверке обнаружилось, что изображение потонувшего лайнера всего лишь оптическая иллюзия.
Во время просмотра приложения Google Earth британец увидел необычный снимок, на котором отчётливо видно, что авиалайнер располагался в океане примерно в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге. Мужчина посчитал своё открытие очень странным и маловероятным, скорее всего, это оптическая иллюзия.
Возможно, на момент снимка перед спутником проплывало облако, что создало подобный эффект. При этом о крушении самолёта, вылетевшего из Эдинбурга, никто не сообщал.
Ранее с помощью карт Google Earth многие любители тайн и загадок делали подобные "открытия". Данный случай позволил ученым снова заявить о том, что не вся информация, полученная с помощью данного приложения, может считаться достоверной.
Во время просмотра приложения Google Earth британец увидел необычный снимок, на котором отчётливо видно, что авиалайнер располагался в океане примерно в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге. Мужчина посчитал своё открытие очень странным и маловероятным, скорее всего, это оптическая иллюзия.
Возможно, на момент снимка перед спутником проплывало облако, что создало подобный эффект. При этом о крушении самолёта, вылетевшего из Эдинбурга, никто не сообщал.
Ранее с помощью карт Google Earth многие любители тайн и загадок делали подобные "открытия". Данный случай позволил ученым снова заявить о том, что не вся информация, полученная с помощью данного приложения, может считаться достоверной.
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 17:45