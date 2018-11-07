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Самолёт на морском дне у побережья Шотландии оказалсяся оптической иллюзией

Очевидец из Британии обнаружил фотографию, на которой якобы запечатлён самолёт, погрузившийся под воду у побережья Шотландии. Однако при проверке обнаружилось, что изображение потонувшего лайнера всего лишь оптическая иллюзия.

Самолёт на морском дне у побережья Шотландии оказалсяся оптической иллюзией

Во время просмотра приложения Google Earth британец увидел необычный снимок, на котором отчётливо видно, что авиалайнер располагался в океане примерно в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге. Мужчина посчитал своё открытие очень странным и маловероятным, скорее всего, это оптическая иллюзия.

Возможно, на момент снимка перед спутником проплывало облако, что создало подобный эффект. При этом о крушении самолёта, вылетевшего из Эдинбурга, никто не сообщал.

Ранее с помощью карт Google Earth многие любители тайн и загадок делали подобные "открытия". Данный случай позволил ученым снова заявить о том, что не вся информация, полученная с помощью данного приложения, может считаться достоверной.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 17:45

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