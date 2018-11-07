АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Релизный трейлер The Walking Dead от студии Overkill появился в интернете

Студия Overkill разместила в интернете кинематографический трейлер для игры «The Walking Dead», созданной по мотивам одноимённого телесериала. Релиз проекта для ПК уже состоялся, а пользователям консолей придется подождать какое-то время.

Релизный трейлер The Walking Dead от студии Overkill появился в интернете

На Xbox One и PS4 продукт появится лишь 8 февраля 2019 года. Причиной переноса выпуска консольных версий игры в сообщении от издателя указывается желание «отполировать» игру. Новая разработка представляет собой кооперативный шутер, предлагающий пользователям выбрать одного из 4-х персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности, сюжетную арку и древо умений. Совместно с остальными героями игроку предлагают попытаться организовать эффективную боевую команду, которая сможет выжить в Вашингтоне, который наполнен голодными зомби.


В команде из 4-х человек геймерам предстоит создать собственный защищённый лагерь, который сможет сдерживать напор нападающий. Для этого игрокам нужно исполнять разного рода миссии и отправляться в рейды, в рамках которых будет возможность проводить сбор требующихся ресурсы, амуниции и прочих выживших, которые помогут обеспечить защиту лагеря.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
Александра Артемова призналась, что ее муж
Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой
Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом
В прессе появились снимки Николая Караченцова из
Специалисты назвали ягоду, которая спасает от
На видео попали выброшенные на свалку надгробия
Самолёт на морском дне у побережья Шотландии
Oppo выпустила самый быстрый портативный
Порошенко намерен обескровить Крым: Эксперт
Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм»
Релизный трейлер The Walking Dead от студии
Эксперты объяснили преимущества штампованных
iPhone X загорелся во время зарядки через кабель
Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии
Пищевого отравления детей в нашей столовой не
Магнитное поле объяснило температурную загадку
Мединский пригласил Путина на открытие Музея
Астронавтов «марсианской миссии» поселят в
Надежда Савченко собралась в президенты Украины
Для служб спасения разработан пикап на базе
Ученые узнали, как возникли многоугольные скалы
Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали»
«КамАЗ» выпустит преемника легендарного грузовика
Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала
Игорь Николаев рассказал в Instagram о
Звукорежиссер из Ленобласти рискует жизнью ради
В Китае пациент очнулся после 12 лет комы
Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции
Ирина Бразговка призналась, что не планировала
Просмотреть все новости