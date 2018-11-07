Релизный трейлер The Walking Dead от студии Overkill появился в интернете





На Xbox One и PS4 продукт появится лишь 8 февраля 2019 года. Причиной переноса выпуска консольных версий игры в сообщении от издателя указывается желание «отполировать» игру. Новая разработка представляет собой кооперативный шутер, предлагающий пользователям выбрать одного из 4-х персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности, сюжетную арку и древо умений. Совместно с остальными героями игроку предлагают попытаться организовать эффективную боевую команду, которая сможет выжить в Вашингтоне, который наполнен голодными зомби.В команде из 4-х человек геймерам предстоит создать собственный защищённый лагерь, который сможет сдерживать напор нападающий. Для этого игрокам нужно исполнять разного рода миссии и отправляться в рейды, в рамках которых будет возможность проводить сбор требующихся ресурсы, амуниции и прочих выживших, которые помогут обеспечить защиту лагеря.