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В Воронеже врачи ампутировали пациентке здоровую ногу

В Воронеже врачей городской клинической больницы №3 родственники 89-летней пациентки обвинили в ампутации здоровой ноги. Медики в свою очередь утверждают, что у женщины развилась гангрена, в связи с этим и было приятно решение об удалении.

В Воронеже врачи ампутировали пациентке здоровую ногу

4 ноября сын женщины стал свидетелем того, что хирурги удалили его матери левую ногу до середины бедра, а почерневшую стопу на правой ноге оставили нетронутой, а из записей в истории болезни следует, что у пациентки на обеих ногах развивается гангрена. При этом мужчина предоставил фотографию, которая была сделана за сутки до операции, на ней видно, что одна нога у его матери чёрная, а вторая светлая, перепутать их практически невозможно. В связи с произошедшим была назначена доследственная проверка.

Главврач больницы №3 города Воронежа Сергей Шамсутдинов утверждает, что у пациентки были поражены обе ноги – одна из них в меньшей степени, именно её ампутировали, но он с точностью уверяет, что здоровой она не была. Но почему ампутировали именно левую ногу, на которой болезнь была менее выражена, Шамсутдинов объяснить не смог, добавив, что ждёт объяснений от хирурга. В настоящее время женщину готовят к ампутации второй ноги.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 15:15

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