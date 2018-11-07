В Воронеже врачи ампутировали пациентке здоровую ногу





4 ноября сын женщины стал свидетелем того, что хирурги удалили его матери левую ногу до середины бедра, а почерневшую стопу на правой ноге оставили нетронутой, а из записей в истории болезни следует, что у пациентки на обеих ногах развивается гангрена. При этом мужчина предоставил фотографию, которая была сделана за сутки до операции, на ней видно, что одна нога у его матери чёрная, а вторая светлая, перепутать их практически невозможно. В связи с произошедшим была назначена доследственная проверка.Главврач больницы №3 города Воронежа Сергей Шамсутдинов утверждает, что у пациентки были поражены обе ноги – одна из них в меньшей степени, именно её ампутировали, но он с точностью уверяет, что здоровой она не была. Но почему ампутировали именно левую ногу, на которой болезнь была менее выражена, Шамсутдинов объяснить не смог, добавив, что ждёт объяснений от хирурга. В настоящее время женщину готовят к ампутации второй ноги.