Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии





Несколько часов назад Эдгард Запашный опубликовал на своей странице в Instagram пост, в комментарии к которому написал: "И снова я на техосмотре в Германии!". Также знаменитый дрессировщик рассказал своим подписчикам, что российские медики поставили ему диагноз разрыв крестообразной связки колена. Он сообщил, что впервые он порвал связки в 2005 году. Эдгард Запашный поведал, что небольшую операцию решили провести после новогодних шоу в Лужниках, а через 10-15 лет ему придётся полностью заменить коленный сустав.Подписчики дрессировщика отреагировали моментально. Они начали писать в комментариях слова поддержки и поблагодарили врачей Германии за помощь Эдгарду Запашному. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал большое количество отметок " Мне нравится".