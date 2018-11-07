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Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии

Эдгард Запашный уже длительное время стоит на учете в одной из клиник Германии, где недавно он прошел очередное обследование врачей. Специалисты констатировали у артиста разрыв крестообразной связки колена и назначили ему операцию.

Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии

Несколько часов назад Эдгард Запашный опубликовал на своей странице в Instagram пост, в комментарии к которому написал: "И снова я на техосмотре в Германии!". Также знаменитый дрессировщик рассказал своим подписчикам, что российские медики поставили ему диагноз разрыв крестообразной связки колена. Он сообщил, что впервые он порвал связки в 2005 году. Эдгард Запашный поведал, что небольшую операцию решили провести после новогодних шоу в Лужниках, а через 10-15 лет ему придётся полностью заменить коленный сустав.

Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии

Подписчики дрессировщика отреагировали моментально. Они начали писать в комментариях слова поддержки и поблагодарили врачей Германии за помощь Эдгарду Запашному. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал большое количество отметок " Мне нравится".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:15

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