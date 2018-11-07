Бандит-«цапок» из-за обеда крабами лишился УДО





По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, снимки были сделаны в 2015 году. Он заявил, что во многих заведениях разрешено заказывать заключенным любую еду, но запрещено пользоваться мобильными телефонами. Именно на камеру смартфона была сделана фотография.Максименко подчеркнул, что службе исполнения наказания сложно противостоять коррупции в дальних регионах. Особенно это касается заключенных, у которых есть большие финансовые возможности. По итогам проведенной проверки были наказаны несколько сотрудников колонии. Замдиректора ФСИН отметил, что эту фотографию Цеповяз отправил своей бывшей жене Наталье Стришней, но она показала снимок прокуратуре лишь текущим летом. Демонстрация фотографии может быть связана с разводом супругов и имущественными претензиями.По словам Стришней, семья бандита тратила на его содержание в колонии около трех миллионов рублей ежегодно. Они развелись год назад, и Цеповяз хочет теперь забрать у нее семейный бизнес.Вячеслав Цеповяз входил в состав банды Сергея Цапка, которая терроризировала жителей станицы Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. В 2010 году ее члены напали на дом местного фермера и убили 12 человек, в том числе четверых детей. После огласки в СМИ в станице Кущевской прошла антикриминальная компания, и стали известны другие преступления банды. Цеповяза приговорили к 20 годам тюрьмы. Он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после отсидки двух третей срока. Лидер банды Сергей Цапок умер в 2014 году в санчасти изолятора в Краснодаре.