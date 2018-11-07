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Ученые: В космосе существуют высокие чернокожие пришельцы

Ученые из лаборатории Национального консультативного Комитета по Аэронавтике, сообщили, что в космосе живут чернокожие пришельцы высокого роста. В качестве примера существования представителей инопланетного разума они привели капсулу «Вояджера».

Ученые: В космосе существуют высокие чернокожие пришельцы

Эксперты склонны полагаться на слова астронавтов, которых удивило увиденное на Луне. Они наблюдали, как космические корабли выстраивались в ряд на краю кратера. Ученые уверены, что гуманоиды тщательно наблюдают за людьми. По понятным причинам общественность не знала подробностей этих встреч.

Вышесказанное подтверждает американский космонавт Эдгар Митчелл. Он своими глазами видел тела пришельцев и разбитые воздушные судна, о чем неоднократно рассказывал.

Уфологи в очередной раз заявили, что не имеет смысла отрицать существование гуманоидов. Человечеству стоит задуматься над тем, что рассказывают астронавты, вернувшиеся на Землю.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:17

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