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Джулия Робертс объяснилась за небритые подмышки на премьере фильма «Ноттинг Хилл»

Джулия Робертс выступила на ток-шоу Busy Tonight. В рамках программы голливудская актриса объяснилась за небритые подмышки на премьере фильма «Ноттинг Хилл», которая состоялась еще в 1999 году.

Джулия Робертс объяснилась за небритые подмышки на премьере фильма «Ноттинг Хилл»

Ведущая шоу Бизи Филиппс спросила Джулию Робертс, можно ли считать ее небритые подмышки на премьере фильма «Ноттинг Хилл» поддержкой идей феминизма. Но как выяснилось, что эту часть тела знаменитость показала совершенно случайно. Голливудская актриса особо подчеркнула, что фотография, которая была сделана в 1999 году, до сих пор живет в ее памяти. Джулия Робертс рассказала, что просто не рассчитала длину собственной рукава и то, как это будет сочетаться с ее маханием. Но при этом актриса не думала, что это раскроет некую личную деталь о ней.

Джулия Робертс объяснилась за небритые подмышки на премьере фильма «Ноттинг Хилл»

Напомним, Джулия Робертс получила всемирную известность благодаря таким фильмам, как «Красотка», «Ноттинг Хилл», «День святого Валентина» и «Одиннадцать друзей Оушена». Также знаменитость входила в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис по рейтингу журнала Forbes.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:02

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