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Магнитное поле объяснило температурную загадку белых карликов

Астрофизики нашли свое научное объяснение несоответствию между линиями изучения белых карликов и температурой, зафиксированной на их поверхности. Оказалось, что вокруг небесных тел находится сверхгорячий газ, удерживаемый магнитным полем.

Магнитное поле объяснило температурную загадку белых карликов

Белые карлики – итоговый этап эволюции маломассивных звезд. Когда в их недрах прекращают проводиться реакции синтеза тяжелых элементов с участием водорода, происходит сброс внешних слоев. Остается только лишь плотное горячее ядро. Типичная температура поверхности достигает 100 тысячи градусов по Цельсию. В таком состоянии белые карлики способны существовать в течение нескольких миллиардов лет, ведь процесс остывания проходит медленно из-за излучения электромагнитных волн.

В своей новой работе ученые анализировали белый карлик с кодовым названием GALEXJ014636.8+323615. Он находится примерно в 370 парсеках от Земли в созвездии Треугольника. Авторы исследования предположили, что вокруг объекта находится магнитосфера, удерживающая вещество, истекающее в виде плазмы. Что касается ударных волн, то они разогревают газ до максимальных температур.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:00

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