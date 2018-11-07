Магнитное поле объяснило температурную загадку белых карликов





Белые карлики – итоговый этап эволюции маломассивных звезд. Когда в их недрах прекращают проводиться реакции синтеза тяжелых элементов с участием водорода, происходит сброс внешних слоев. Остается только лишь плотное горячее ядро. Типичная температура поверхности достигает 100 тысячи градусов по Цельсию. В таком состоянии белые карлики способны существовать в течение нескольких миллиардов лет, ведь процесс остывания проходит медленно из-за излучения электромагнитных волн.В своей новой работе ученые анализировали белый карлик с кодовым названием GALEXJ014636.8+323615. Он находится примерно в 370 парсеках от Земли в созвездии Треугольника. Авторы исследования предположили, что вокруг объекта находится магнитосфера, удерживающая вещество, истекающее в виде плазмы. Что касается ударных волн, то они разогревают газ до максимальных температур.