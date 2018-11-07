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Саймон Марданшин и Ирина Пинчук просят ведущих «Дома-2» отпустить их в отпуск в Доминикану

Ирина Пинчук и Саймон Марданшин просят руководство реалити-шоу «Дом-2» отпустить их вместе на отдых в Доминикану.

Ирина Пинчук до недавнего времени была одной из немногих участниц телепроекта «Дом-2», которая телезрителям шоу не только нравилась, но и которой они попросту восхищались.

Саймон Марданшин и Ирина Пинчук просят ведущих «Дома-2» отпустить их в отпуск в Доминикану

С первого дня нахождения на телестройке Пинчук зарекомендовала себя, как хорошо воспитанная девушка, обладающая честью и собственным достоинством. Однако на данный момент брюнетка полностью уничтожила свою репутацию, ведь сменила за столь короткий период нахождения на проекте нескольких мужчин.

На днях в Сети появилась информация о том, что Ирина Пинчук возобновила свои отношения с бывшим возлюбленным Саймоном Марданшиным. И несмотря на то, что ребята пока не спешат объявлять себя парой, парочка уже заговорили о совместном отдыхе.

Стоит напомнить, что недавно Саймон поставил жирную точку в отношениях с Юлией Романовой, которая позволила себе лишнего на отдыхе. Парень сразу же заявил, что никогда не простит девушку, поэтому считает себя свободным и даже подчеркнул, что уже готов строить новые отношения.

Саймон Марданшин и Ирина Пинчук просят ведущих «Дома-2» отпустить их в отпуск в Доминикану

И вот несколько часов назад Ирина Пинчук опубликовала на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» пост, который буквально взорвал Сеть. Ведь в своем посте девушка призналась, что они с Саймоном заговорили о совместном отдыхе и сейчас думают, куда бы им полететь.

По словам Ирины, ей хочется полететь в Турцию, где на сегодняшний день находятся бывшие участники телепроекта – Роман Гриценко и Маргарита Овсянникова. Однако Марданшин желает отдохнуть в Доминикане. В итоге Пинчук подчеркнула, что тоже не против Доминиканы, ведь сама давно думала о том, чтобы провести какой-то из своих отпусков в этой теплой стране.

«Если ведущие нас отпустят, то мы улетим», - отметила Ирина Пинчук.

Как оказалось, Ирина воспринимает совместный отдых с Саймоном, как возможность понять, кто они с парнем друг другу, и стоит ли им в очередной раз пробовать построить отношения, так как каждый из них хочет создать продолжительный союз, который будет иметь будущее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02

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