АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Астронавтов «марсианской миссии» поселят в «мыльном пузыре»

Архитекторы позаботились о космонавтах, которые будут принимать участие в марсианской миссии, создав для них капсулу для пребывания на Красной планете. Разработчики вдохновились книгой одного из американских автором. Примечательно, что капсула складывается и раскладывается, как чемодан.

Астронавтов «марсианской миссии» поселят в «мыльном пузыре»

Китайские проектировщики предлагают проводить в аппарате целый день. Над новинкой работали специалисты дизайнерской фирмы Open Architecture и представители технологического гиганта Xiaomi.

Марсианский дом выполнен в стиле минимализма. Внешне он напоминает обычную лампочку, где предварительно сделано несколько дыр. Еще ее можно сравнить с мыльным пузырем. Проект разработчиков получил название MARS CASE, в переводе на русский язык это значит «марсовая хижина». К слову, ее размер небольшой: 2 метра в длину и почти столько же в высоту.

Астронавтов «марсианской миссии» поселят в «мыльном пузыре»

Разработчики уверяют, что перед тем, как создать внеземной дом, прочитали роман «Уолден или Жизнь в лесу», автором которого является американец Генри Дэвид Торо. Капсула будет переносимой. Основное жилое помещение умело сможет трансформироваться в ванную комнату.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
Александра Артемова призналась, что ее муж
Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой
Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом
В прессе появились снимки Николая Караченцова из
Специалисты назвали ягоду, которая спасает от
На видео попали выброшенные на свалку надгробия
Самолёт на морском дне у побережья Шотландии
Oppo выпустила самый быстрый портативный
Порошенко намерен обескровить Крым: Эксперт
Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм»
Релизный трейлер The Walking Dead от студии
Эксперты объяснили преимущества штампованных
iPhone X загорелся во время зарядки через кабель
Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии
Пищевого отравления детей в нашей столовой не
Магнитное поле объяснило температурную загадку
Мединский пригласил Путина на открытие Музея
Астронавтов «марсианской миссии» поселят в
Надежда Савченко собралась в президенты Украины
Для служб спасения разработан пикап на базе
Ученые узнали, как возникли многоугольные скалы
Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали»
«КамАЗ» выпустит преемника легендарного грузовика
Пышнотелая модель Эшли Грэм в Instagram показала
Игорь Николаев рассказал в Instagram о
Звукорежиссер из Ленобласти рискует жизнью ради
В Китае пациент очнулся после 12 лет комы
Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции
Ирина Бразговка призналась, что не планировала
Просмотреть все новости