Астронавтов «марсианской миссии» поселят в «мыльном пузыре»





Китайские проектировщики предлагают проводить в аппарате целый день. Над новинкой работали специалисты дизайнерской фирмы Open Architecture и представители технологического гиганта Xiaomi.Марсианский дом выполнен в стиле минимализма. Внешне он напоминает обычную лампочку, где предварительно сделано несколько дыр. Еще ее можно сравнить с мыльным пузырем. Проект разработчиков получил название MARS CASE, в переводе на русский язык это значит «марсовая хижина». К слову, ее размер небольшой: 2 метра в длину и почти столько же в высоту.Разработчики уверяют, что перед тем, как создать внеземной дом, прочитали роман «Уолден или Жизнь в лесу», автором которого является американец Генри Дэвид Торо. Капсула будет переносимой. Основное жилое помещение умело сможет трансформироваться в ванную комнату.