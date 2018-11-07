Американец за один день выиграл в лотерею $5 млн, $500 и $100





Чтобы проверить результат, мужчина подошел к кассиру, который сразу же вызвал своего руководителя. Тот вышел из кабинета и поздравил миллионера. Тогда американец решил еще раз сыграть и купил два билета. В результате он получил 100 и 500 долларов.По словам победителя, лотерейные билеты он привык покупать ради развлечения. К слову, выигрыш у него не первый. Ранее игроку удалось сорвать джекпот, равный 2,5 тысячи долларов.Сначала житель США стирает только выигрышные номера, а потом уже свои, чтобы узнать, имеются ли одинаковые числа. Сумму приза в билете он не проверяет, пока не будет окончательно уверен в собственной победе.