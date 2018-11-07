Студия Universal Pictures выпустит новую часть «Шрека» с прежними актерами
Американская студия Universal Pictures заявила, что выпустит новую часть «Шрека» и «Кота в сапогах» с прежними актерами. Для работы над возрождением мультфильмов пригласили Криса Меледандри, который до этого создал «Гадкий я».
На данный момент разрабатывается сюжетная линия новых продуктов для привлечения новой аудитории. Меледандри отметил, что его задача не выпустить сиквел, а полностью перезапустить проект. Продюсер завил, что желает, чтобы Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, которые до этого озвучивали персонажей «Шрека», согласились вновь приступить к работе.
По данным кинокритиков, решение о перезапуске мультфильмов было принято в 2016 году, когда крупнейшая в США медийная компания Comcast приобрела за DreamWorks Animation. Сумма сделки составила 3,8 млрд долларов. Студия кроме «Шрека» сняла известные мультфильмы «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и другие.
«Шрек» вышел в 2001 году по книге Уильяма Стейга. Режиссерами выступили Эндрю Адамс и Вики Дженсон. Всего вышло четыре части анимационного фильма.
На данный момент разрабатывается сюжетная линия новых продуктов для привлечения новой аудитории. Меледандри отметил, что его задача не выпустить сиквел, а полностью перезапустить проект. Продюсер завил, что желает, чтобы Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, которые до этого озвучивали персонажей «Шрека», согласились вновь приступить к работе.
По данным кинокритиков, решение о перезапуске мультфильмов было принято в 2016 году, когда крупнейшая в США медийная компания Comcast приобрела за DreamWorks Animation. Сумма сделки составила 3,8 млрд долларов. Студия кроме «Шрека» сняла известные мультфильмы «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и другие.
«Шрек» вышел в 2001 году по книге Уильяма Стейга. Режиссерами выступили Эндрю Адамс и Вики Дженсон. Всего вышло четыре части анимационного фильма.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:52