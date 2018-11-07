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Студия Universal Pictures выпустит новую часть «Шрека» с прежними актерами

Американская студия Universal Pictures заявила, что выпустит новую часть «Шрека» и «Кота в сапогах» с прежними актерами. Для работы над возрождением мультфильмов пригласили Криса Меледандри, который до этого создал «Гадкий я».

Студия Universal Pictures выпустит новую часть «Шрека» с прежними актерами

На данный момент разрабатывается сюжетная линия новых продуктов для привлечения новой аудитории. Меледандри отметил, что его задача не выпустить сиквел, а полностью перезапустить проект. Продюсер завил, что желает, чтобы Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, которые до этого озвучивали персонажей «Шрека», согласились вновь приступить к работе.

По данным кинокритиков, решение о перезапуске мультфильмов было принято в 2016 году, когда крупнейшая в США медийная компания Comcast приобрела за DreamWorks Animation. Сумма сделки составила 3,8 млрд долларов. Студия кроме «Шрека» сняла известные мультфильмы «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и другие.

«Шрек» вышел в 2001 году по книге Уильяма Стейга. Режиссерами выступили Эндрю Адамс и Вики Дженсон. Всего вышло четыре части анимационного фильма.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:52

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