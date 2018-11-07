Студия Universal Pictures выпустит новую часть «Шрека» с прежними актерами





На данный момент разрабатывается сюжетная линия новых продуктов для привлечения новой аудитории. Меледандри отметил, что его задача не выпустить сиквел, а полностью перезапустить проект. Продюсер завил, что желает, чтобы Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас, которые до этого озвучивали персонажей «Шрека», согласились вновь приступить к работе.По данным кинокритиков, решение о перезапуске мультфильмов было принято в 2016 году, когда крупнейшая в США медийная компания Comcast приобрела за DreamWorks Animation. Сумма сделки составила 3,8 млрд долларов. Студия кроме «Шрека» сняла известные мультфильмы «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и другие.«Шрек» вышел в 2001 году по книге Уильяма Стейга. Режиссерами выступили Эндрю Адамс и Вики Дженсон. Всего вышло четыре части анимационного фильма.