Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая от "дьявола"





Инцидент был зафиксирован вчера, 6 ноября, на улице Каменской. Водитель автомобиля Nissan рассказал о произошедшем. Мужчина, который спровоцировал ДТП с пятью иномарками, вел себя довольно странно: кричал, дергался, «катался» в салоне. По словам автомобилиста, "нечистым силам удалось его догнать".На место аварии быстро прибыли сотрудники скорой помощи. Водителя иномарки доставили в психиатрическую больницу. Пострадавших в результате ДТП нет.