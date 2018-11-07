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Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая от "дьявола"

В Новосибирске водитель, находясь в неадекватном состоянии, устроил ДТП с шестью автомобилями. Он заявил, что убегал от дьявола.

Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая от "дьявола"

Инцидент был зафиксирован вчера, 6 ноября, на улице Каменской. Водитель автомобиля Nissan рассказал о произошедшем. Мужчина, который спровоцировал ДТП с пятью иномарками, вел себя довольно странно: кричал, дергался, «катался» в салоне. По словам автомобилиста, "нечистым силам удалось его догнать".

На место аварии быстро прибыли сотрудники скорой помощи. Водителя иномарки доставили в психиатрическую больницу. Пострадавших в результате ДТП нет.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:37

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