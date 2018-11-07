Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог
Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог. Информационное издание, выполненное в ретро-стиле и оформленное в красочных тонах, приурочено к новогодним праздникам и посвящено настольным играм и детским игрушкам, о чем сообщает CNBC.
Новый каталог, изготовленный в классическом бумажном виде, стал очередным появлением Amazon в офлайн-мире.
Некоторое время назад в Сиэтле был открыт фирменный супермаркет Amazon Go, в котором были зафиксированы огромные очереди из желающих приобрести продукцию именитого бренда. Дабы избежать подобного сценария в руководстве компании решили издать бумажный каталог, чтобы поклонники бренда могли в свободное время изучить продукцию, чтобы потом спокойно ее заказать.
Новый каталог, изготовленный в классическом бумажном виде, стал очередным появлением Amazon в офлайн-мире.
Некоторое время назад в Сиэтле был открыт фирменный супермаркет Amazon Go, в котором были зафиксированы огромные очереди из желающих приобрести продукцию именитого бренда. Дабы избежать подобного сценария в руководстве компании решили издать бумажный каталог, чтобы поклонники бренда могли в свободное время изучить продукцию, чтобы потом спокойно ее заказать.
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 14:16