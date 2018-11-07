Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог





Новый каталог, изготовленный в классическом бумажном виде, стал очередным появлением Amazon в офлайн-мире.Некоторое время назад в Сиэтле был открыт фирменный супермаркет Amazon Go, в котором были зафиксированы огромные очереди из желающих приобрести продукцию именитого бренда. Дабы избежать подобного сценария в руководстве компании решили издать бумажный каталог, чтобы поклонники бренда могли в свободное время изучить продукцию, чтобы потом спокойно ее заказать.