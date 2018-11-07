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Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог

Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог. Информационное издание, выполненное в ретро-стиле и оформленное в красочных тонах, приурочено к новогодним праздникам и посвящено настольным играм и детским игрушкам, о чем сообщает CNBC.

Компания Amazon выпустила к Рождеству первый бумажный каталог

Новый каталог, изготовленный в классическом бумажном виде, стал очередным появлением Amazon в офлайн-мире.

Некоторое время назад в Сиэтле был открыт фирменный супермаркет Amazon Go, в котором были зафиксированы огромные очереди из желающих приобрести продукцию именитого бренда. Дабы избежать подобного сценария в руководстве компании решили издать бумажный каталог, чтобы поклонники бренда могли в свободное время изучить продукцию, чтобы потом спокойно ее заказать.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 14:16

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