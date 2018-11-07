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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно разводится с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко разводится с мужем Никитой Капелюшем, с которым несколько лет состояла в браке.

Звезда телестройки рассказала, что в загс они с супругом пошли в приподнятом настроении, так как решение о разводе приняли обоюдно, не сумев создать полноценную семью.

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно разводится с мужем

При этом Никита Капелюш утверждает, что его бывшая жена - самая лучшая, а Катя сожалеет, что им так и не удалось создать семью.

Сейчас 30-летняя Колисниченко даже и не думает о детях, пока не обзаведется собственным жильем. А в целом к бывшему супругу она претензий не имеет.

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно разводится с мужем

Напомним, что на «Дом-2» Катя Колисниченко появилась в 2010 году вместе с сестрой Юлей. За три года пребывания на телестройке Катя пыталась строить отношения с Евгением Пынзарем, Денисом Лысенко, Филиппом Алексеевым и Олегом Майами, но все эти романы оказались безрезультатны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30

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