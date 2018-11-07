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В результате ДТП на Ставрополье погибли два человека

На Ставрополье накануне вечером произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария была зафиксирована на федеральной автотрассе «Кавказ» в населенном пункте Невинномысск.

В результате ДТП на Ставрополье погибли два человека

По имеющимся данным, водитель отечественного автомобиля Lada Kalina из-за невнимательности на полном ходу протаранил фуру с прицепом. От сильного удара легковой автомобиль получил множественные повреждения.

Двое пострадавших скончались на месте ДТП. Предполагается, что это водитель и пассажир легкового авто. Никакая дополнительная информация об инциденте не сообщается.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:24

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