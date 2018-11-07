В результате ДТП на Ставрополье погибли два человека





По имеющимся данным, водитель отечественного автомобиля Lada Kalina из-за невнимательности на полном ходу протаранил фуру с прицепом. От сильного удара легковой автомобиль получил множественные повреждения.Двое пострадавших скончались на месте ДТП. Предполагается, что это водитель и пассажир легкового авто. Никакая дополнительная информация об инциденте не сообщается.