Алёна Шишкова не успела вовремя поздравить маму Тимати с днём рождения

Российская модель Алёна Шишкова, у которой подрастает их общая с Тимати дочь Алиса, на своей странице в Instagram поздравила маму певца с днём рождения, сожалея, что постоянные перелёты помешали ей это сделать лично. Алёна опубликовала их совместное с Симоной и Алисой фото, подписав его очень нежным и душевным поздравлением, поблагодарив за прекрасное отношение к себе и внучке, и пожелав любви, здоровья и счастья.Шишкова давно рассталась с Тимати, однако они сохранили прекрасные отношения. Мама Тимати Симона много времени проводит с их дочерью, своей внучкой Алисой, помогая Алёне в её воспитании и развитии.