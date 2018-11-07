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Алёна Шишкова не успела вовремя поздравить маму Тимати с днём рождения

Бывшая возлюбленная Тимати, известная российская модель Алёна Шишкова написала в Instagram, что не успела поздравить его маму с днём рождения из-за постоянных перелётов. Она призналась, что очень любит и ценит Симону Юнусову за её советы и мудрость.

Алёна Шишкова не успела вовремя поздравить маму Тимати с днём рождения

Российская модель Алёна Шишкова, у которой подрастает их общая с Тимати дочь Алиса, на своей странице в Instagram поздравила маму певца с днём рождения, сожалея, что постоянные перелёты помешали ей это сделать лично. Алёна опубликовала их совместное с Симоной и Алисой фото, подписав его очень нежным и душевным поздравлением, поблагодарив за прекрасное отношение к себе и внучке, и пожелав любви, здоровья и счастья.

Шишкова давно рассталась с Тимати, однако они сохранили прекрасные отношения. Мама Тимати Симона много времени проводит с их дочерью, своей внучкой Алисой, помогая Алёне в её воспитании и развитии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:05

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