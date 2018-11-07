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В Швейцарии выпустили часы, которые можно купить лишь за биткоины

Разработчики компании Hublot из Швейцарии выпустили лимитированные часы Big Bang Meca-10 P2P, которые посвящены 10-летию биткоину. Их можно приобрести лишь за криптовалюту. Всего выпущено 210 экземпляров по цене 25 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей).

В Швейцарии выпустили часы, которые можно купить лишь за биткоины

Big Bang Meca-10 P2P созданы в сотрудничестве швейцарских мастеров с азиатской компании OS Limited. За основу модели были взяты самые знаменитые и успешные Big Bang, которые вышли в 2005 году. Новые часы имеют корпус 45 миллиметров из черной керамики. Запас хода составляет 10 дней — по количеству лет существования биткоина. На каждом экземпляре часов производители укажут идентификационный номер транзакции покупки. На кожаном ремешке нанесен рисунок сети межсоединений компьютеров. Предпродажа была начата 19 сентября, а сегодня часы были представлены официально. Покупателям Big Bang Meca-10 P2P доставят в январе следующего года.

Эксперты отмечают, что Hublot стала первой компанией, которая продает часы за биткоины. По их словам, таким образом производители пытаются привлечь внимание к своему товару. На данный момент один биткоин стоит 6423 доллара. Пик произошел в декабре прошлого года, когда цена криптовалюты превысила 20 тысяч долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:45

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