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Игорь Николаев рассказал в Instagram о долгожданном дуэте с Юрием Антоновым

На своей странице в социальной сети Instagram Игорь Николаев рассказал о долгожданном дуэте с Юрием Антоновым. Исполнитель сообщил, что они выступят вместе для новогодней трансляции.

Игорь Николаев рассказал в Instagram о долгожданном дуэте с Юрием Антоновым

Игорь Николаев старается держать своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в его жизни. Знаменитость активно пользуется Instagram публикуя фото и видео. Совсем недавно исполнитель обнародовал фотографию с Юрием Антоновым. В комментарии к снимку Игорь Николаев написал: "Снова тряхнули стариной и спели дуэтом с моим дорогим другом Юрием Антоновым, как в старые добрые времена!". В конце своего поста певец добавил, что запись покажут на Старый Новый Год.

Игорь Николаев рассказал в Instagram о долгожданном дуэте с Юрием Антоновым

Подписчики Игоря Николаева очень обрадовались такой новости. Преданные поклонники начали писать: "Почаще бы вас показывали. Любим вас и ваше творчество", "Золотые годы, золотые шлягеры", "Два Аксакала два музыкальных гиганта обожаю!!!", "Вся наша молодость, первая любовь связаны с Вашими песнями! Мы любим Вас и Ваши песни!!!", "С удовольствием посмотрю! Юрия Антонова не видела давно".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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