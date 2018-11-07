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Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции на дорогах в сервис «Карты»

Компания Google объявила о начале тестировании нового дополнения к сервису с картами, в котором станут использоваться сведения о ДТП и местоположении сотрудников полиции. Апдейт создан на базе сервиса Waze, который ранее покупаемого брендом из США.

Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции на дорогах в сервис «Карты»

На сегодня функция для «Google Карт» доступна исключительно участникам закрытого тестирования, однако в скором времени станет доступна в официальном обновлении. Разработчики сообщили, что пока ввести утилиту удалось исключительно на территории США, поскольку чтобы получить данные о ДТП требуется иметь доступ к официальным источникам. При этом популярность обновленного приложения может быть завоевана в Европе.

Обновленный интерфейс позволяет пользователям самостоятельно добавлять комментарии на том либо ином участке дороги. При активации режима навигации приложения станет уведомлять пользователя о месте ДТП либо локации, на которой ведет работу полиция, базируясь на официальных сведениях и отзывах со стороны водителей. Согласно предварительным сведениям, обновленная версия Google-карт должна будет появиться в интернет-магазинах на протяжении месяца. Относительно того, станет ли сервис функционировать в России, пока нет никакой информации.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:00

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