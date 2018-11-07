Google добавит отчеты о ДТП и присутствии полиции на дорогах в сервис «Карты»





На сегодня функция для «Google Карт» доступна исключительно участникам закрытого тестирования, однако в скором времени станет доступна в официальном обновлении. Разработчики сообщили, что пока ввести утилиту удалось исключительно на территории США, поскольку чтобы получить данные о ДТП требуется иметь доступ к официальным источникам. При этом популярность обновленного приложения может быть завоевана в Европе.Обновленный интерфейс позволяет пользователям самостоятельно добавлять комментарии на том либо ином участке дороги. При активации режима навигации приложения станет уведомлять пользователя о месте ДТП либо локации, на которой ведет работу полиция, базируясь на официальных сведениях и отзывах со стороны водителей. Согласно предварительным сведениям, обновленная версия Google-карт должна будет появиться в интернет-магазинах на протяжении месяца. Относительно того, станет ли сервис функционировать в России, пока нет никакой информации.