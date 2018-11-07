Экс-участник «Дома-2» Давид Анташвили высказался о ведущих телепроекта и их работе

«У каждого из них есть свои любимчики и не очень», - подчеркивает экс-участник «Дома-2» в личном инста-блоге.

«Ну еще был один человек, который в меня верил, про него в следующий раз», - написал Давид Анташвили в последнем своем посту.

«Как говорится не теряйте надежды, а то она потеряет вас» - подметил Давид.

Несколько часов назад Давид опубликовал у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, в котором высказался о телеведущих телестройки «Дом-2» и их работе. По словам Анташвили, каждый ведущий реалити по-своему чем-то интересен, хорош, в меру строг, справедлив и очень редко раздражителен.Давид подметил, что когда находился на телепроекте, именно Ольга Орлова и Андрей Черкасов давали ему правильные советы не только на камеры, но и без них. По мнению Анташвили, телеведущие на реалити-шоу помогают не только советом, но и делом, что нельзя не заметить и не оценить по достоинству.По словам звезды «Дома-2», он написал этот пост для того, чтобы телезрители поняли, что ведущим проекта никогда не было «плевать» на своих подопечных, что не может не радовать. Ведь это не просто работа Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Андрея Черкасова и Ольги Орловой, «это их жизнь», где они стараются демонстрировать настоящий профессионализм.Оказывается, что Давид Анташвили всегда мечтал работать на телевидении, однако на сегодняшний день его планы просто невозможно воплотить в жизнь. Впрочем молодой человек надеется, что в ближайшем будущем у него все-таки появится такая возможность.В конце своего поста Анташвили поинтересовался у интернет-пользователей, кем они мечтали быть и где хотели бы работать, а также все ли каждый из них сделал для того, чтобы воплотить свою мечту в реальность. К слову, мало кто отреагировал на откровение Давида, ведь многих его подписчиков по-прежнему интересует вопрос, почему он расстался с Викторией Борисевич.