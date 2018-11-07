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Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для авто за $29

Компания Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для авто стоимостью $29. Устройство получило название Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner, а краудфандинговый сбор суммы на его производство завершился в течение чуть более 6 часов.

Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для авто за $29

Пользователи перечислили 1 млн китайских юаней, что эквивалентно $144 тысячам. Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner представляет собой аккумуляторный пылесос, тогда как его корпус имеет диаметр в 7,5 см, поэтому его можно разместить в подстаканнике. Аккумулятор ёмкостью на 2 тысячи мАч представлен в 2-х экземплярах и даёт возможность применять пылесос на протяжении 13 минут, тогда как полная зарядка потребует 1,5 ч.

В комплекте используется 24-ваттное зарядное устройство и сменные насадки для проведения уборки в труднодоступных местах. Двигатель девайса обеспечивает давление в 5 тысяч Па. Пылесос использует двойную систему фильтрации, задерживающую частицы диаметром до 0,3 мкм.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:04

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