Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для авто за $29





Пользователи перечислили 1 млн китайских юаней, что эквивалентно $144 тысячам. Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner представляет собой аккумуляторный пылесос, тогда как его корпус имеет диаметр в 7,5 см, поэтому его можно разместить в подстаканнике. Аккумулятор ёмкостью на 2 тысячи мАч представлен в 2-х экземплярах и даёт возможность применять пылесос на протяжении 13 минут, тогда как полная зарядка потребует 1,5 ч.В комплекте используется 24-ваттное зарядное устройство и сменные насадки для проведения уборки в труднодоступных местах. Двигатель девайса обеспечивает давление в 5 тысяч Па. Пылесос использует двойную систему фильтрации, задерживающую частицы диаметром до 0,3 мкм.