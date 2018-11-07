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В МГУ предложили учить в школах церковнославянский язык

На Всероссийском съезде учителей русской словесности ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий предложил учить в школах церковнославянский язык и возрождать русские традиции словесности. Речь идет об изучении языка на факультативной основе.

В МГУ предложили учить в школах церковнославянский язык

Садовничий отметил, что обучение должно вестись параллельно с русским и затрагивать историю народа. На сегодняшний день церковнославянский язык применяется во время богослужений в православных храмах в Белоруссии, Болгарии, Украине, Черногории, Сербии. Существует несколько изводов, которые применяются в разных странах. На данном языке никто никогда не говорил, в отличие от латыни. Жители Древней Руси общались на древнерусском, и большинство людей не понимали церковнославянский.

Всероссийский съезд учителей русской словесности проходит в Московском государственном университете с 7 по 9 ноября. На него приехали более 1 тысячи делегатов из 73 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Румынии. На нем присутствует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:39

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