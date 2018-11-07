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Названы семь ключей к счастливым отношениям

Ученые назвали семь ключей на пути к счастливым отношениям. Материалы исследования обнародованы в одном из зарубежных изданий.

Названы семь ключей к счастливым отношениям

Специалисты отмечают, что в момент начала отношений влюбленные наслаждаются друг другом, не замечая недостатков. Однако проходит время, и чувства начинают угасать. Этого можно избежать, если следовать семи несложным правилам.

Психологи поставили на первое место родственников близкого человека, с которыми не стоит конфликтовать. Лучше их сделать своими союзниками. Однако, когда не складываются отношения со свекровью или тещей, следует проявить терпение и показать поступками, что сын или дочь нашли правильную вторую половинку.

Ни в коем случае не рекомендуется держать в себе обиды, поскольку такая привычка только усложнит ситуацию. С самого начала отношений важно не обманывать своего партнера. Считается, что правда служит защитой отношений. В ходе принятия серьезных решений, которые могут отразиться на совместной жизни, лучше не спешить, а тщательно продумать план действий.

Названы семь ключей к счастливым отношениям

Психологи убеждены, если человек не считает себя сексуальным или привлекательным, глупо отказываться от получения интимного удовольствия. Совместная жизнь предполагает постоянное разнообразие, обеспечить его можно путем посещения новых мест. Результаты многочисленных исследований показывают, что такой опыт только укрепит присутствующую между влюбленными связь.

Ученые считают важным моментом овладение искусством спора. Нельзя унижать достоинство второй половинки, стоит проявлять к ней только любовь.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:40

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