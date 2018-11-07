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Популярная телеведущая Анфиса Чехова решила заняться балетом

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова решила попробовать себя в балете. Об этом она сообщила в новом посте в Instagram, где разместила фото, на котором стоит возле балетного станка в балетной позиции.

Популярная телеведущая Анфиса Чехова решила заняться балетом

Недавно Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram своим новым увлечением. На сей раз популярная ведущая решила встать на пуанты. В комментариях к посту Анфиса рассказала, что ей хотелось бы выкладывать больше фото со своим сыном, но утром он уходит в детский сад, а вечером рано ложится спать. И вообще под влиянием ретроградной Венеры, к которому она очень склонна, Анфиса видит во всём фальшь, и ей не хочется позировать.

Также Чехова посоветовала в период с 6 октября по 16 ноября, когда влияние ретроградной Венеры особенно сильно, не экспериментировать со внешностью, так как возрастает риск неудач и осложнений, а лучше заняться ревизией гардероба и выбросить всё ненужное. Поклонники благодарят звезду за столь ценные советы. При этом многие отмечают, что чувствовали что-то неладное, но не могли понять, с чем это связано.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:26

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