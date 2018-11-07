Американская певица Ариана Гранде стала женщиной года по версии Billboard





Критики заявили, что Ариана Гранде стала настоящей звездой, но при этом сделала это своими условиями. Также эксперты сообщили, что исполнительница шла к своей цели и при этом никогда не склонялась к какому-то определенному тренду и направлению в музыке. Еще знаменитость отметили за ее активную борьбу в социальных сетях за права сексуальных меньшинств, а также за равноправие женщин и мужчин. Певица весьма популярна в Сети и имеет множество преданных поклонников, которые ее полностью поддерживают.Напомним, Ариане Гранде 25 лет, она актриса кино и театра, фотомодель и поп-певица. У исполнительницы имеется четыре студийных альбома, а ее последняя пластинка вышла всего несколько месяцев назад.