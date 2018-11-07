Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало причиной для скандала
Вокруг Аллы Пугачёвой разгорелся новый скандал из-за отношения звездного семейства к няням и прислуге. Виной всему стал, казалось бы, безобидный видеоролик, который Примадонна накануне опубликовала на своей странице в Instagram.
На коротком видео дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, сидя за столом, рассказывают, как они мечтают улететь на всю зиму. Многие пользователи Сети обратили внимание не на милых Гарри и Лизу, а на то, что няни и прислуга не сидят за одним столом со звёздным семейством. На видеоролике видно, как за столиком поменьше в уголочке скромно едят несколько человек.
В комментариях к публикации некоторых пользователей заинтересовал вопрос, что это за люди едят отдельно за столом, и почему к ним так относятся, будто они второго сорта. Некоторые отметили, что не могут представить в своих домах посторонних людей, поскольку у них никогда не было прислуги.
На коротком видео дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, сидя за столом, рассказывают, как они мечтают улететь на всю зиму. Многие пользователи Сети обратили внимание не на милых Гарри и Лизу, а на то, что няни и прислуга не сидят за одним столом со звёздным семейством. На видеоролике видно, как за столиком поменьше в уголочке скромно едят несколько человек.
В комментариях к публикации некоторых пользователей заинтересовал вопрос, что это за люди едят отдельно за столом, и почему к ним так относятся, будто они второго сорта. Некоторые отметили, что не могут представить в своих домах посторонних людей, поскольку у них никогда не было прислуги.