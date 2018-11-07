АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало причиной для скандала

Вокруг Аллы Пугачёвой разгорелся новый скандал из-за отношения звездного семейства к няням и прислуге. Виной всему стал, казалось бы, безобидный видеоролик, который Примадонна накануне опубликовала на своей странице в Instagram.

Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало причиной для скандала

На коротком видео дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, сидя за столом, рассказывают, как они мечтают улететь на всю зиму. Многие пользователи Сети обратили внимание не на милых Гарри и Лизу, а на то, что няни и прислуга не сидят за одним столом со звёздным семейством. На видеоролике видно, как за столиком поменьше в уголочке скромно едят несколько человек.

В комментариях к публикации некоторых пользователей заинтересовал вопрос, что это за люди едят отдельно за столом, и почему к ним так относятся, будто они второго сорта. Некоторые отметили, что не могут представить в своих домах посторонних людей, поскольку у них никогда не было прислуги.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МГУ предложили учить в школах
Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно
Ученые обнаружили таинственные объекты на
В результате ДТП на Ставрополье погибли два
Ученые раскрыли вклад дёгтя в процветание
Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало
Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма
NASA поделилось фото «разбившейся летающей
Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для
Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo
Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями
Ford Mustang Bullitt попал на видео на трассе
Медики рассказали, как избежать простудных
Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав
Volkswagen в октябре на российском рынке показал
Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за
Актриса из "Игры престолов" намекнула на
ЦВО получит самолет Ан-148-100Е до конца ноября
В Москве нашли дом-хамелеон
LG начинает продажи «состаренной» версии
Xiaomi пригласила поклонников бренда на «самую
Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi
Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю
Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем
Ким Кардашьян в бикини оседлала слона
Skoda показала салон нового хэтчбека Scala
Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла
В Европе продажи Apple снизились после после
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Просмотреть все новости