NASA поделилось фото «разбившейся летающей тарелки»





На самом же снимке изображена не разбившаяся тарелка, а капсула аппарата Genesis. Последний запустили в космос в августе 2001 года, чтобы осуществлять наблюдения за Солнцем. Зонд собирал и передавал сведения о солнечном ветре на Землю, но в итоге он разбился.Ученые уверяют, что инопланетяне не имеют отношения к произошедшему. Аппарат рухнул в сентябре 2004 года, поскольку в системе датчиков ускорения произошел сбой. Парашют устройства не раскрылся, а капсула, где находились образцы солнечного ветра, разбились о планету.Genesis во время полета пребывал на уникальной орбите, и на его работу было потрачено три года. В течение миссии он успел совершить четыре оборота. При этом, чтобы не портить образцы, ему не требовалось включать двигатели.Появление этого снимка на официальных материалах NASA многие сочли за шутку, решив, что американские исследователи троллят всех, кому нравятся подобные мистификации, посвященные загадочным НЛО.