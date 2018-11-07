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ЦВО получит самолет Ан-148-100Е до конца ноября

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что получат транспортно-пассажирский самолет Ан-148-100Е до конца ноября. Летчики округа прошли обучение для управления нового вида техники в Чкаловском Московской области.

ЦВО получит самолет Ан-148-100Е до конца ноября

В ЦВО заявили, что приемная комиссия округа убыла в Воронеж для приема самолетов. По государственному заказу один Ан-148-100Е поступит до конца текущего месяца. Всего в 2018 году в Центральный военный округ поступит два таких самолета. Они будут базироваться в отдельном транспортном смешанном авиационном полку на территории Свердловской области. Ан-148-100Е будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования в зоне ответственности ЦВО во время тренировок и учений.

Самолет Ан-148-100Е относится к классу ближнемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов. Дальность полетов составляет от 2 тысяч до 5 тысяч километров без посадок. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Пассажировместимость — 70-85 человек.

Первый полет Ан-148-100Е произошел в 2010 году. Самолеты используются в России, Украине, Кубе, Сирии и Азербайджане.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:32

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