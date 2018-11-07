Ученые раскрыли вклад дёгтя в процветание цивилизации викингов





Согласно мнению исследователей, производители заполняли углубления соснами, поджигали древесину, а затем накрывали сверху углем либо торфом, которые таким образом регулировали доступ кислорода к огню. В результате деготь и смола стекали в деревянную или глиняную емкость, оставленную на дне воронок. Одна подобная процедура позволяла викингам получить до 15 л дегтя. Впоследствии ученые смогли найти земляные печи объемом в 200-300 л. Такие использовались в период 7-10 вв.По данным археологов, воронки создавались вдалеке от населенных пунктов – на расстоянии не меньше 8 км. Вероятно, добычей дегтя в летние месяцы занимались рабы. Сотрудники Уппсальского университета сообщают, что деготь и смола были важнейшим экспортным товаром. В период процветания государства, викинги поддерживали отношения с Византийской империей, Багдадским халифатом, государствами Европы, после чего закрепились на Руси.Деготь используют во время обработки кожи и разного рода деревянных конструкций. Как указывают археологи, скандинавы также применяли это вещество для укрепления кораблей и защиты их от коррозии. Не исключается, что это смогло определить их господство на морском пространстве. Как сообщил ученые, на одну крупную ладью нужно было потратить порядка 500 л дегтя.