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Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями

Известная российская актриса Юлия Меньшова опубликовала раритетный снимок с родителями – Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым. Фотографию телеведущей прислал незнакомец в социальных сетях. Знаменитость признает, что она сделала ее день.

Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями

Снимок Меньшовой с родителями был обнародован в 1984 году в одном из польских журналов. На нем будущей актрисе всего 15 лет.

По словам Меньшовой, незнакомец, приславший ей фото, не поленился и перефотографировал изображение из журнала. Такого в коллекции знаменитости действительно нет.

Напомним, что Владимир Меньшов получил «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». В нем в главной роли снялась его супруга Вера Алентова. Она известна всем по героине Екатерине Тихомировой, которая, несмотря на все трудности, в студенческие годы родила ребенка без мужа, смогла встать на ноги и занять пост директора комбината, а потом даже влюбиться.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:57

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