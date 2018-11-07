Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями





Снимок Меньшовой с родителями был обнародован в 1984 году в одном из польских журналов. На нем будущей актрисе всего 15 лет.По словам Меньшовой, незнакомец, приславший ей фото, не поленился и перефотографировал изображение из журнала. Такого в коллекции знаменитости действительно нет.Напомним, что Владимир Меньшов получил «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». В нем в главной роли снялась его супруга Вера Алентова. Она известна всем по героине Екатерине Тихомировой, которая, несмотря на все трудности, в студенческие годы родила ребенка без мужа, смогла встать на ноги и занять пост директора комбината, а потом даже влюбиться.