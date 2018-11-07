Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав голос Олега Табакова
Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав голос своего покойного супруга Олега Табакова. Произошло это на шоу молодых талантов под названием «Синяя птица».
Марина Зудина побывала на съемках шоу «Синяя птица». Один из участников проекта показал танцевальный номер, исполняя все движения не под музыкальное сопровождение, как это обычно бывает, а под стихотворение Александра Пушкина под названием «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Данное произведение, когда-то читал Олег Табаков, теперь оно прозвучало со сцены конкурса молодых талантов.
Овдовевшая Марина Зудина явно не ожидала услышать голос своего покойного супруга, ее переполнили эмоции, и она расплакалась. Вдова Олега Табакова поднялась на сцену к конкурсанту обняла его и призналась, что просто была не готова услышать голос близкого человека. Напомним, руководитель Московского Художественного театра ушел из жизни в марте текущего года от сердечного приступа.
Марина Зудина побывала на съемках шоу «Синяя птица». Один из участников проекта показал танцевальный номер, исполняя все движения не под музыкальное сопровождение, как это обычно бывает, а под стихотворение Александра Пушкина под названием «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Данное произведение, когда-то читал Олег Табаков, теперь оно прозвучало со сцены конкурса молодых талантов.
Овдовевшая Марина Зудина явно не ожидала услышать голос своего покойного супруга, ее переполнили эмоции, и она расплакалась. Вдова Олега Табакова поднялась на сцену к конкурсанту обняла его и призналась, что просто была не готова услышать голос близкого человека. Напомним, руководитель Московского Художественного театра ушел из жизни в марте текущего года от сердечного приступа.