АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав голос Олега Табакова

Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав голос своего покойного супруга Олега Табакова. Произошло это на шоу молодых талантов под названием «Синяя птица».

Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав голос Олега Табакова

Марина Зудина побывала на съемках шоу «Синяя птица». Один из участников проекта показал танцевальный номер, исполняя все движения не под музыкальное сопровождение, как это обычно бывает, а под стихотворение Александра Пушкина под названием «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Данное произведение, когда-то читал Олег Табаков, теперь оно прозвучало со сцены конкурса молодых талантов.


Овдовевшая Марина Зудина явно не ожидала услышать голос своего покойного супруга, ее переполнили эмоции, и она расплакалась. Вдова Олега Табакова поднялась на сцену к конкурсанту обняла его и призналась, что просто была не готова услышать голос близкого человека. Напомним, руководитель Московского Художественного театра ушел из жизни в марте текущего года от сердечного приступа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Давид Анташвили высказался
В МГУ предложили учить в школах
Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно
Ученые обнаружили таинственные объекты на
В результате ДТП на Ставрополье погибли два
Ученые раскрыли вклад дёгтя в процветание
Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало
Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма
NASA поделилось фото «разбившейся летающей
Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для
Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo
Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями
Ford Mustang Bullitt попал на видео на трассе
Медики рассказали, как избежать простудных
Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав
Volkswagen в октябре на российском рынке показал
Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за
Актриса из "Игры престолов" намекнула на
ЦВО получит самолет Ан-148-100Е до конца ноября
В Москве нашли дом-хамелеон
LG начинает продажи «состаренной» версии
Xiaomi пригласила поклонников бренда на «самую
Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi
Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю
Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем
Ким Кардашьян в бикини оседлала слона
Skoda показала салон нового хэтчбека Scala
Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла
В Европе продажи Apple снизились после после
Просмотреть все новости