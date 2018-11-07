Глобальное потепление уничтожает ядовитую муху цеце





Из-за такой жары виду этой мухи крайне тяжело стало размножаться, утверждают специалисты из зимбабвийского национального парка "Мана пулс". За 27 лет наблюдений они пришли к выводам о том, что рост среднегодовой температуры на 1 градус Цельсия, оказал прямое влияние на сокращение такого вида насекомого, как муха цеце. Люди в этих районах теперь не сообщают о падёже скота от укуса ядовитой мухи, также отмечается что на коровах в данное время можно увидеть только по одной мухе, когда же в 1990 году, на животных в этих районах обнаружилось по 50 штук.Муха цеце является ядовитым кровососущим насекомым. От укуса такой мухи человек может пострадать, заразившись сонной болезнью, а при укусе мухой животного, у домашнего скота в организме начинается развитие паразитов (трипаносомоз), оканчивающееся всегда смертью. При укусе цеце появляются язвы на коже. Характерно то, что повышение температуры отмечается через несколько недель, происходит воспаление лимфоузлов. Отравление сопровождается головной болью. Более поздняя стадия характеризуется ломотой в мышцах, конвульсиями и спутанностью сознания. Очень важно успеть вовремя начать лечение.