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Уфологи заметили на снимках с Марса силуэт гуманоида

Группа уфологов, изучающих снимки NASA, сделанные на Марсе, утверждает, что обнаружили факт обитаемости планеты. На снимке, сделанном на поверхности Красной планеты, они якобы заметили силуэт гуманоида.

Уфологи заметили на снимках с Марса силуэт гуманоида

Американское космическое агентство NASA разместило на своём сайте снимок, сделанный марсоходом на поверхности Марса. На нём видно непонятное белое пятно. Уфологи при детальном изучении кадра предположили, что это гуманоид, разгуливающий по Красной планете. Эксперты космического агентства не комментируют подобное заявление.

Конспирологи же уверены, что в NASA тоже заметили странный объект на снимке, но не направили в его сторону дорогостоящий аппарат из боязни потерять оборудование. Отмечается, что в то время, как марсоход двигался, объект оставался на месте. Это доказывает, что снимок не является результатом сбоя в работе камеры и точно не является бликом.

Уфологи заметили на снимках с Марса силуэт гуманоида

В связи с якобы найденным фактом доказательства возможной жизни на Марсе уфологи опасаются, что колонизация Красной планеты под угрозой. Они утверждают, что неизученные пришельцы могут нести угрозу человечеству.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:00

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