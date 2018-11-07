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Актриса из "Игры престолов" намекнула на неожиданный исход сериала

Известная немецкая актриса Сибель Кекилли намекнула не неожиданный исход финала восьмого сезона сериала «Игра престолов». В нем ей досталась роль Шаи.

Актриса из "Игры престолов" намекнула на неожиданный исход сериала

По словам артистки, финал будет счастливым, несмотря на предшествующую ему страшную битву и смерть ряда главных персонажей. Рассказала Кекилли и о любовной линии, о которой зрители даже не могли догадываться.

Героиня актрисы оказала серьезное влияние на нее как на личность. Сама же себе Кекилли считает себя сильной и сложной женщиной, бойцом, который всегда пытается выжить. Свою героиню актриса поблагодарила за то, что сделала еще ее более независимой.

Премьера финальной части «Игры престолов» состоится в первой половине следующего года. На сегодняшний день имеется уже немало интриг вокруг популярной киносаги. В Сети то и дело появляются спойлеры, но они всегда разные, поэтому предугадать исход трудно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:36

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