Актриса из "Игры престолов" намекнула на неожиданный исход сериала





По словам артистки, финал будет счастливым, несмотря на предшествующую ему страшную битву и смерть ряда главных персонажей. Рассказала Кекилли и о любовной линии, о которой зрители даже не могли догадываться.Героиня актрисы оказала серьезное влияние на нее как на личность. Сама же себе Кекилли считает себя сильной и сложной женщиной, бойцом, который всегда пытается выжить. Свою героиню актриса поблагодарила за то, что сделала еще ее более независимой.Премьера финальной части «Игры престолов» состоится в первой половине следующего года. На сегодняшний день имеется уже немало интриг вокруг популярной киносаги. В Сети то и дело появляются спойлеры, но они всегда разные, поэтому предугадать исход трудно.