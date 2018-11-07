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В России стартовало производство нового поколения BMW X4

В России началось производство нового поколения модели BMW X4. На производственной площадке «АВТОТОР Холдинг» в Калининграде уже началось серийное производство этого авто.

В России стартовало производство нового поколения BMW X4

Новая модель производится в 2-х модификациях Х4 xDrive20d, а также Х4 xDrive30d с дизельным силовым агрегатом на 2 и 3 л соответственно. В самое ближайшее время на площадку завезут еще 2 модификации. Перед стартом серийного производства новой модели сертифицированные специалисты компании BMW из Мюнхена вместе с аудиторами от АВТОТОР реализовали проверку. В рамках выпуска «пилотной» партии BMW X4 2-го поколения за счет случайной выборки оценили качество готовой продукции, по итогам которой зафиксированы достаточно высокие показатели качества произведенных транспортных средств.

Число незначительных замечаний не смогло превысить минимальный порог допустимых значений. По результатам аудита эксперты BMW обратили внимание на высокий уровень качества продукции, выпущенной на предприятии в Калининграде, а также отличную профессиональную подготовку аудиторов АВТОТОРа.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:45

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