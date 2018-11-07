На рынок выходит новый процессор Helio P70





Процессор Helio P70 состоит из четырех ядер Cortex-A73 тактовой частотой 2,1 ГГц и четырех Cortex-A53 с частотой 2 ГГц. Графический процессор представлен Mali-G72 MP3 с частотой 900 МГц.По словам разработчиков, новый смартфон получит более совершенную систему искусственного интеллекта. Благодаря этому на решение задач (распознавание лица, голосовой помощник и т. д.) будет уходить на 10-30% меньше времени. Кроме того, новые возможности получит камера — распознавание сцен, портретный режим и другое.