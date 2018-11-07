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На рынок выходит новый процессор Helio P70

Исполнительный директор компании Realme India Манхав Шетх заявил, что на рынок выходит новый однокристальный процессор Helio P70. Именно индийские производители выпустят первый в мире смартфон на базе данного чипа.

На рынок выходит новый процессор Helio P70

Процессор Helio P70 состоит из четырех ядер Cortex-A73 тактовой частотой 2,1 ГГц и четырех Cortex-A53 с частотой 2 ГГц. Графический процессор представлен Mali-G72 MP3 с частотой 900 МГц.

По словам разработчиков, новый смартфон получит более совершенную систему искусственного интеллекта. Благодаря этому на решение задач (распознавание лица, голосовой помощник и т. д.) будет уходить на 10-30% меньше времени. Кроме того, новые возможности получит камера — распознавание сцен, портретный режим и другое.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:30

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