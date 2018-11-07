Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю «блестящую» коллекцию H&M

В числе знаменитостей, позарившихся на модные вещи с низким ценником, оказались не только Бузова, но и Филипп Киркоров, и Яна Рудковская, супруги Погребняк и другие.Так ведущей «Дом-2» удалось отхватить «золотую» куртку в пайетках и сапоги-ботфорты с бубенцами.Впрочем, пользователи не завидовали отечественным звездам, а лишь посмеялись над ними. Подписчики Бузовой отмечали, что Ольга похожа на «корову с бубенчиками», а фолловеры Рудковской сравнили ее с «елочкой блестящей».Филипп Киркоров по какой-то причине не стал публиковать фото в обновке, что вызвало обеспокоенность его фанатов. Отметим, что «король поп-эстрады» и Яна Рудковская уже не впервые скупают коллекционные вещи H&M, и подобный нездоровый ажиотаж у многих вызывает саркастичную улыбку.