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Hyundai Saga EV предвещает новый кросс-хэтчбек

В рамках автосалона в Сан-Паулу корейская компания Hyundai представила концепт, получивший название Saga EV. Это говорит о том, что вскоре на рынке может появиться серийный кросс-хэтчбек.

Hyundai Saga EV предвещает новый кросс-хэтчбек

На территории РФ у модели Creta нет никаких младших братьев-паркетников. В Бразилии же предлагаются более простые и бюджетные кроссовые хэтчбеки, например Hyundai HB20X. Последнему уже исполнилось шесть лет, поэтому в будущем стоит ждать появления транспортного средства нового поколения.

Задумка производителя предполагает, что в новом семействе «внедорожная» вариация будет в большей мере дистанцироваться от базового хэтчбека HB20. Концепт Hyundai Saga EV обзавелся солидным дорожным просветом, пластиковым обвесом, крупными 19-дюймовыми дисками. Колесная база увеличилась до 2560 мм, салон стал просторнее, а общая длина автомобиля составила 4028 мм. Интерьер рассмотреть не удалось, поскольку присутствуют тонированные стекла.

Корейцы с помощью шоу-кара намерены привлечь интерес бразильских клиентов к электромобилям. Выставочный образец под капотом получил 204 лошадиные силы. На одном заряде автомобиль способен проехать 470 километров. Однако серийная вариация получит движки, работающие на бензине, объемом 1 и 1,6 литра.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:15

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