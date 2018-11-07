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Ким Кардашьян в бикини оседлала слона

Американская теледива Ким Кардашьян в компании своих сестёр Кортни и Хлои, а также их маленьких детей отправилась отдыхать на Бали. Звезда реалити-шоу без верхней одежды оседлала слона, решив продемонстрировать, как она проводит свой досуг.

Ким Кардашьян в бикини оседлала слона

Репортёрам удалось запечатлеть семейство Кардашьян во время отдыха и наслаждения природой. На одном из снимков Ким позирует верхом на слоне с бивнями, при этом на ней одето бикини золотистого цвета с откровенным декольте, а на бёдрах звезды повязан палантин аналогичной расцветки. Данный снимок опубликован в Twitter пользователем NastiaRubya.

Ким Кардашьян в бикини оседлала слона

В свою очередь, защитник животных Рейчел Мэтьюс отметила, что слоны из-за подобных прогулок могут получить травму. По словам активистки, у маленьких слонов не до конца сформирован позвоночник, поэтому нельзя садиться им на спину, так как это грозит животному травмой. Однако это не относится к Ким Кардашьян, так как она каталась на взрослом слоне.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00

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