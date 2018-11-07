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Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма у детей

Исследователи из Университета Монаша, находящегося в Австралии, высказывают предположение о влиянии загрязнённого воздуха на развитие аутизма у детей. Такого мнения придерживаются и ученые из Шанхая.

Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма у детей

9 лет учёные проводили наблюдения за детьми, которых привлекли для участия. Всего наблюдались 124 ребёнка с аутизмом и 1240 абсолютно здоровых детей, их возраст не превышал 3 лет. Учёные зафиксировали влияние воздуха, содержащего твёрдые частицы веществ, такие как PM1, PM2.5 и PM10. Это названия веществ, источником которых являются промышленные выбросы в атмосферу. Они моментально оседают в лёгких и служат провокаторами инфекций и заболеваний. Вывод был таков: загрязнённый воздух оказывает влияние на развитие аутизма в 78% из 100.

Токсическая атака загрязнённого воздуха приводит к уязвимости мозга у детей и понижению иммунитета. Учёные собираются продолжать наблюдения в данном направлении.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:10

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