Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма у детей





9 лет учёные проводили наблюдения за детьми, которых привлекли для участия. Всего наблюдались 124 ребёнка с аутизмом и 1240 абсолютно здоровых детей, их возраст не превышал 3 лет. Учёные зафиксировали влияние воздуха, содержащего твёрдые частицы веществ, такие как PM1, PM2.5 и PM10. Это названия веществ, источником которых являются промышленные выбросы в атмосферу. Они моментально оседают в лёгких и служат провокаторами инфекций и заболеваний. Вывод был таков: загрязнённый воздух оказывает влияние на развитие аутизма в 78% из 100.Токсическая атака загрязнённого воздуха приводит к уязвимости мозга у детей и понижению иммунитета. Учёные собираются продолжать наблюдения в данном направлении.